Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux), repassé en tête de la 10e édition du Vendée Globe la veille, a creusé un petit écart durant la nuit de lundi à mardi en parcourant en 24 heures le double de la distance parcourue par ses adversaires. Le Genevois Alan Roura continue de reculer au classement.

Vendée Globe : Justine Mettraux prête pour ce périple La navigatrice genevoise nous présente le bateau avec lequel elle dispute cette régate autour du monde. Il s'agit de la première participation au Vendée Globe pour la Suissesse de 38 ans. 12.11.2024

blue Sport NL / AFP Nicolas Larchevêque

Au pointage de mardi 07h00, le doyen de la course (65 ans) compte près de 48 milles d'avance sur son premier poursuivant, Sam Goodchild (Vulnerable), et 80 sur le troisième, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil).

Tenant de la stratégie est, Le Cam est passé entre le Cap Vert et les côtes africaines et a profité de vents un peu plus porteurs que la quasi totalité de la flotte qui est passée à l'ouest de l'archipel. Il a ainsi maintenu une vitesse moyenne de 13,1 noeuds sur 24 heures quand ses concurrents ont peiné à atteindre les 10 noeuds. Mais désormais, il a lui aussi mis le cap à l'ouest en conservant pour le moment une vitesse nettement supérieure aux autres (14,65 noeuds à 07h00).

Chez les marins suisses, la Genevoise Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) est toujours la mieux classée avec sa 11e place. Les choses continuent en revanche de se gâter pour son homologue masculin Alan Roura (Hublot). Le Genevois de 31 ans, qui avait atteint la 2e place ce week-end, a vécu une nuit «catastrophique» entre dimanche et lundi après avoir été «coincé dans une longue bande sans vent» et pointe ce mardi matin au 31e rang.

Alan Roura : «Une nuit à effacer dans sa carrière»

«Pas de vent, 10 virements, le moral dans les chaussettes… Bref, une nuit à effacer dans sa carrière», a-t-il raconté lundi sur Instagram. «Je n’ose pas regarder le classement, ni les vitesses des autres… Mais je garde en tête qu’il faut que je continue de croire en moi, en mon bateau, en mon histoire. Il va se passer encore beaucoup de choses avant même d’atteindre l’équateur.»

Troisième skipper helvétique de cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est actuellement 36e. Selon les organisateurs, les leaders devraient débuter la traversée du Pot-au-Noir mercredi.

Le top 10 du Vendée Globe (pointage mardi à 07h00) Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux) à 22.108,02 milles nautiques de l'arrivée

Sam Goodchild (Vulnerable) à 47,84 milles du leader

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 80,46 milles

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 91,75 milles

Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 102,22 milles

Samantha Davies (Initiatives-Coeur) à 104,40 milles

Nicolas Lunven (Holcim-PRB) à 107,28 milles

Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 109,05 milles

Clarisse Cremer (L'Occitane en Provence) à 111,34 milles

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 113,64 milles Montre plus