De jeudi à dimanche, 156 golfeurs s'affronteront sur les fairways de Crans-Montana dans le cadre de l'European Masters. Pour les Suisses en lice, l'objectif est surtout d'inscrire des points pour se maintenir sur le circuit professionnel.

Cedric Gugler avait brillé sur le Haut-Plateau l’an dernier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le camp helvétique, Cedric Gugler sera au centre de l'attention. Le Bâlois de 25 ans avait pris la 4e place du tournoi il y a un an à la surprise générale, manquant la victoire pour trois coups lors du barrage. Gugler a joué sa première saison sur le Challenger Tour, mais il doit encore marquer des points cette année s'il entend conserver sa carte pour la saison prochaine.

Joel Girrbach (32 ans) est le seul Suisse qui évolue sur le DP World Tour (anciennement European Tour), le plus prestigieux circuit européen. Le Thurgovien doit lui aussi encore progresser au classement pour conserver sa place en 2026.

Kleu et Rusch en forme

Le Zurichois Ronan Kleu (25 ans), 2e sur le Challenger Tour en Irlande il y a trois semaines, et le Thurgovien Benjamin Rusch (36 ans), qui s'est classé à trois reprises dans le top 15 d'un tournoi de ce même circuit ces deux derniers mois, seront les deux autres Suisses à surveiller en Valais.

L'European Masters est également placé sous le signe de la Ryder Cup. Le lundi suivant le tournoi, le capitaine Luke Donald annoncera les douze joueurs qui représenteront l'Europe lors de la prochaine édition de cette compétition biennale opposant les Etats-Unis à l'Europe. Le tournoi de Crans-Montana offre donc une dernière chance de se faire remarquer.

Il y a deux ans, le Suédois Ludvig Aberg s'était imposé sur le Haut-Plateau avant d'être récompensé par une sélection pour la Ryder Cup. Il pointe désormais à la quatrième place du classement mondial.

Fitzpatrick et Noren visent une 3e victoire

De nombreuses autres stars seront présentes en Valais. Treize des 100 premiers au classement mondial fouleront les greens du Golf Club de Crans-sur-Sierre. L'Anglais Matt Fitzpatrick (vainqueur en 2017 et 2018) et le Suédois Alex Noren (vainqueur en 2009 et 2016) visent une troisième victoire pour rejoindre l'Espagnol Severiano Ballesteros au palmarès.

De tous les partants, le golfeur le mieux classé se nomme Wyndham Clark. L'Américain, 27e mondial et vainqueur de l'US Open en 2023, participera pour la première fois à l'European Masters. Il compte trois victoires sur le prestigieux PGA Tour. Le vainqueur sortant, le Britannique Matt Wallace, est lui aussi annoncé présent.

L'objectif de tous les concurrents sera de passer le cut à l'issue des deux premiers jours de compétition. Seuls ceux qui passent le cut gagnent une partie des 3,25 millions de dollars (2,62 millions de francs) du prize-money. Et seuls ceux qui entrent dans l'argent peuvent progresser dans la course aux différentes cartes du Tour.