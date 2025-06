Le All-Star Game NBA 2026, prévu à Los Angeles, fait sa mue. Il proposera «une forme» d'opposition entre une équipe de joueurs américains et une formation de joueurs du reste du monde.

Le All-Star Game NBA 2026 (ici LeBron James), prévu à Los Angeles, fait sa mue. ats

Keystone-SDA ATS

Interrogé sur le format du All-Star Game lors de l'émission «Breakfast Ball» sur FS1, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a évoqué ce nouveau type d'opposition alors que l'événement festif de mi-saison aura lieu le 15 février 2026, pendant les JO de Milan-Cortina.

«L'année prochaine, ça fait partie du nouveau contrat TV, le All-Star Game sera diffusé sur NBC et aura lieu pendant les JO (également diffusés par la chaîne), a-t-il dit. Il n'y a pas de meilleur moment pour proposer une forme (d'opposition) Etats-Unis contre le reste du monde. Je ne suis pas encore complètement certain de ce que sera le format.»

Cette proposition est un serpent de mer pour la NBA et accompagne l'évolution d'une ligue qui compte toujours plus de stars non américaines, dont trois des quatre derniers MVP (Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo).

La NBA avait tenté en février 2025 de relancer l'événement avec une nouvelle formule, un mini-tournoi à quatre formations, qui «n'a pas fonctionné», avait alors reconnu Silver.

Historiquement une rencontre entre deux sélections des conférences Est et Ouest, le All-Star Game, qui avait changé entre 2018 et 2023 pour un match entre deux équipes menées par des vedettes ("Team LeBron» contre «Team Giannis"), cherche la bonne formule après des éditions toujours plus soporifiques.

Adam Silver a précisé avoir suivi «avec attention» le choix de la NHL, qui a remplacé cette année son match des étoiles par un tournoi entre des sélections de quatre nations (Etats-Unis, Canada, Finlande, Suède).