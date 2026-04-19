  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball - SBL Les Nyonnaises font un pas décisif vers le doublé

ATS

19.4.2026 - 18:29

Nyon est bien parti pour signer le doublé. Championnes de Suisse en titre, les Nyonnaises mènent, en effet, 2-0 dans la finale des play-off face à Elfic Fribourg après un nouveau succès l’extérieur.

La joueuse fribourgeoise Nia Clouden, gauche, lutte pour le ballon contre la joueuse vaudoise Indira Vilolo Dos Santos, droite.
La joueuse fribourgeoise Nia Clouden, gauche, lutte pour le ballon contre la joueuse vaudoise Indira Vilolo Dos Santos, droite.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 18:29

Nyon a remporté 94-81 l’acte II quatre jours après un premier succès 80-72. Dimanche, les Nyonnaises ont d’entrée de jeu pris le contrôle du match pour mener 28-21 après 10 minutes et, surtout, 79-57 après 30.

Basketball - SBL. Nyon remporte le premier match de la finale sur le parquet d'Elfic

Basketball - SBLNyon remporte le premier match de la finale sur le parquet d'Elfic

Bien plus adroites derrière la ligne des 3 points avec 53% de réussite (14 sur 26), elles ont imposé leur collectif pour laisser dans le camp adverse Nia Clouden inscrire 41 points sans que le match ne leur échappe un seul instant.

L'acte III aura lieu mercredi à Nyon pour une première balle de titre pour les Vaudoises.

Les plus lus

Scénario palpitant : les Citizens ravivent la course au titre contre les Gunners !
Une entreprise d'Obwald retrouve de la mort aux rats dans des aliments pour bébés
Policiers suspendus au lendemain d'une fusillade à Kiev
Des pièces remises au Ministère public caviardées
«C'est encore loin d'être fini» - à Gottéron, la prudence est de mise
Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan