Nyon est bien parti pour signer le doublé. Championnes de Suisse en titre, les Nyonnaises mènent, en effet, 2-0 dans la finale des play-off face à Elfic Fribourg après un nouveau succès l’extérieur.

La joueuse fribourgeoise Nia Clouden, gauche, lutte pour le ballon contre la joueuse vaudoise Indira Vilolo Dos Santos, droite. KEYSTONE

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Nyon a remporté 94-81 l’acte II quatre jours après un premier succès 80-72. Dimanche, les Nyonnaises ont d’entrée de jeu pris le contrôle du match pour mener 28-21 après 10 minutes et, surtout, 79-57 après 30.

Bien plus adroites derrière la ligne des 3 points avec 53% de réussite (14 sur 26), elles ont imposé leur collectif pour laisser dans le camp adverse Nia Clouden inscrire 41 points sans que le match ne leur échappe un seul instant.

L'acte III aura lieu mercredi à Nyon pour une première balle de titre pour les Vaudoises.