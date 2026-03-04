  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je suis extrêmement reconnaissante» Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

ATS

4.3.2026 - 18:33

Un chapitre glorieux du ski de fond suisse va se fermer. La Lucernoise Nadine Fähndrich (30 ans), médaillée olympique et mondiale, mettra fin à sa carrière au terme de la saison, a annoncé Swiss-Ski.

Le ski de fond suisse perd l’une de ses figures majeures.
Le ski de fond suisse perd l’une de ses figures majeures.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 18:33

04.03.2026, 19:12

La Suissesse part avec le sentiment du devoir accompli. «Remporter une médaille olympique a toujours été mon rêve», a-t-elle expliqué dans le communiqué de la Fédération. Ce rêve a été concrétisé récemment lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où la Lucernoise a conquis la médaille d'argent en sprint par équipe avec Nadja Kälin.

Nadin Fähndrich a aussi décroché trois médailles mondiales durant sa carrière: argent en sprint par équipe avec Laurien van der Graaf à Oberstdorf en 2021, bronze avec Anja Weber dans la même épreuve à Trondheim en 2025 ainsi que le bronze en sprint individuel lors des mêmes Mondiaux en Norvège.

En onze saisons de Coupe du monde, la Suissesse a obtenu six victoires pour un total de 20 places sur le podium. «Avoir pu faire de mon hobby mon métier est un immense privilège. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu travailler mes compétences et m'améliorer avec mon équipe», a dit celle qui disputera sa dernière course à la fin du mois lors des championnats de Suisse aux Diablerets.

«Ce départ fait mal». Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup

«Ce départ fait mal»Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup

Les plus lus

Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore