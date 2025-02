Le Swiss Open de Bâle (18 au 25 mars) promet de belles émotions. La participation sera en effet de grande qualité, puisque 14 des 20 meilleurs joueurs mondiaux se retrouveront sur les bords du Rhin.

Numéro un mondial, Shi Yu Qi (ici aux JO de Paris) sera l’une des têtes d’affiche à Bâle. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Les favoris auront logiquement pour nom Shi Yu Qi, le no 1 mondial en provenance de Chine. Anders Antonsen, le Danois actuel no 2 de la hiérarchie, sera a priori son adversaire le plus probable.

La Suisse sera aussi bien représentée. Lucie Amiguet/Caroline Racloz figurent dans le tableau principal du double dames. Cloé Brand/Julie Franconville sont no2 de la qualification et peuvent entrer dans le tableau en cas de forfaits.

Tobias Künzi, Milena Schnider et Nicolas Franconville/Minh Quang Pham bénéficient d'une wild card.