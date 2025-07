Une pause pipi qui fait polémique et des «soquettes» vidées

Des «soquettes» vidées par l'effort, une pause pipi qui fait polémique et des Français à l'avant: faits marquants de la onzième étape du Tour de France, remportée par Jonas Abrahamsen mercredi à Toulouse.

🤩 The second half of the #TDF2025 began with a stage to remember! A monumental battle for the breakaway and then for victory. A scare for @TamauPogi, awaited by his rivals...



▶️ Here's the summary of this 11th stage. The Pyrenees lie ahead! pic.twitter.com/rdUabyCKZN — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

La déclaration du jour

«Je n'ai plus rien dans les soquettes»: le Français Mathieu Burgaudeau a terminé l'étape lessivé, après avoir passé la journée à l'avant. Après plusieurs tentatives de ses équipiers de TotalEnergies, il a fini par prendre le bon coup en revenant sur la tête de course avec le Britannique Fred Wright. «J'y ai cru quand même toute la journée. Je suis déçu du résultat final, forcément, quand on joue la gagne, quand on sent la gagne», a dit Burgaudeau, huitième de l'étape et qui s'est un temps accroché dans la roue des deux hommes qui se sont disputés la victoire, Jonas Abrahamsen et Mauro Schmid. «Je suis content de retrouver un bon coup de coup de pédale, mais j'attends mieux que ça encore», a assuré le baroudeur qui a terminé à deux reprises sur le podium d'une étape du Tour en 2023.

Le Belge du jour

Arnaud De Lie va mieux, et cela se voit. En difficulté lors des semaines précédant le Tour, le jeune sprinteur belge de 23 ans a signé un troisième Top 5 en seulement quatre étapes. Cinquième à Laval samedi puis troisième dimanche à Châteauroux lors de deux sprints massifs, il s'est cette fois glissé dans le groupe de contre royal, en compagnie de Wout Van Aert, Mathieu van der Poel ou encore Quinn Simmons. Distancé par le Néerlandais dans la dernière ascension, celle de Pech David, il a terminé dans un petit groupe dont il a réglé le sprint, en dominant Van Aert. Le «Taureau de Lescheret» court toujours après une victoire depuis début février et son succès lors de la troisième étape de l'Etoile de Bessèges. Son regain de forme peut lui permettre d'être optimiste, malgré un nombre restreint d'étapes abordables pour les sprinteurs.

🗣️ "Tu vas aller faire un grand résultat aujourd'hui, pour ta femme et pour ta famille !"



Quand Arnaud De Lie, présent dans le groupe des poursuivants, reçoit un message à la radio 🥰 #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/gZw8ifjKrj — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 16, 2025

Le Français du jour

Le puncheur tricolore d'Ineos-Grenadiers Axel Laurance avait ciblé cette étape, qui convenait à merveille à ses qualités. Déterminé le matin en voulant «jouer un peu différemment» des fois précédentes, il s'est glissé dans le groupe de poursuivants emmené par Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Le champion du monde Espoirs 2023 a regretté d'avoir «laissé pas mal de cartouches» dans une poursuite vaine derrière les hommes de tête. Et lorsque Van der Poel est parti pour tenter de rattraper le duo qui s'envolait vers la victoire, «on a vite compris que ça allait être pour des places d'honneur...», a-t-il regretté. Il prend finalement la sixième place, après avoir terminé neuvième, avec les meilleurs, à Mûr-de-Bretagne.

La pause du jour

«Au moment de la pause pipi, tous les coureurs ont décidé d'attaquer, normalement, dans le cyclisme, le moment de la pause pipi n'est pas le moment de l'attaque...»: pour Joxean Fernandez Matxin, directeur sportif de l'équipe UAE de Tadej Pogacar, certaines choses ne se font pas. Alors que le peloton ralentissait et que certains coureurs en profitaient pour satisfaire un besoin naturel, dont le leader slovène, d'autres ont effectivement choisi de partir à l'avant pour constituer un groupe de poursuivants. Une manœuvre qui a relancé l'allure, et qui n'a pas été du goût de l'équipe émiratie. Ce fait de course a également fait dire aux directeurs sportifs d'Astana, lors d'un échange radio avec leurs coureurs, qu'il n'y avait «plus de règles dans le cyclisme». Une histoire finalement sans conséquence, et un honneur sauf pour le peloton, puisque le groupe des favoris a choisi d'attendre Pogacar lorsqu'il a chuté à quatre kilomètres de l'arrivée.