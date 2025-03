Après un début d’année «compliqué», Kim Métraux de Heer a signé une performance de choix à Wollongong, en Australie, où elle a pris la 5e place d’un tournoi comptant pour le Ladies European Tour (LET).

Kim Metraux, ici au Golf Swiss Ladies Open KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Elle a rendu une carte de -11, à six coups de la gagnante, l’Anglaise Mimi Rhodes. Elle a notamment réussi un «hole in one» dimanche sur le trou no 10.

Au classement de l’Ordre du Mérite, Kim Métraux occupe désormais la 25e place avant de disputer ses deux prochains tournois en Afrique du Sud.