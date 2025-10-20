La NBA reprend ses droits dans la nuit de mardi à mercredi, avec pour la première fois trois joueurs suisses. Et avec Oklahoma City en favori à sa propre succession.

Yanic Konan Niederhäuser sera le petit nouveau en NBA du côté suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

Sur les sites de paris sportifs, la cote du Thunder est la plus basse. Les bookmakers ne prennent pas trop de risques en faisant du champion en titre l'équipe à battre cette saison. Car même si tout est très ouvert en NBA, le Thunder possède le noyau pour aller loin.

Le manager Sam Presti a su construire un effectif homogène en recrutant intelligemment et en draftant juste. La star de l'équipe s'appelle Shai Gilgeous-Alexander ou «SGA» pour simplifier. Le meilleur marqueur de la saison dernière sait être décisif tout en se mettant au service du collectif. Avec Jalen Williams et un Chet Holmgren en troisième saison, le champion peut voir venir.

La menace la plus sérieuse pour OKC semble venir de l'Ouest. Il faut dire que Denver et Nikola Jokic auront faim. Les Los Angeles Lakers de Luka Doncic et LeBron James et les Warriors de Steph Curry méritent aux toujours de la considération.

Capela le vétéran, Niederhäuser le rookie

Et que dire des Houston Rockets qui, en plus de Clint Capela, désormais un vétéran, ont récupéré Kevin Durant pour entourer des jeunes prometteurs comme Reed Sheppard, Amen Thompson et Jabari Smith. De moins en moins utilisé à Atlanta, l'intérieur genevois retrouve un environnement familier à Houston. Celui qui est devenu père d'un petit Cayne en mars dernier revient dans une franchise qui a des ambitions.

Même constat du côté de l'autre club «angeleno». Les Clippers ont des armes avec Kawhi Leonard, James Harden et Bradley Beal. Le club de Steve Ballmer a également rapatrié le vétéran Chris Paul pour assurer la mène.

C'est donc dans un club ambitieux que le «rookie» Yanic Konan Niederhäuser va effectuer ses premiers pas. Le pivot fribourgeois aura du temps et de l'espace pour se développer, car sa position n'est pas occupée par un titulaire indéboulonnable, même si le centre bosnien Ivica Zubac a tourné l'an dernier à plus de 16 points et 12,6 rebonds de moyenne.

George pour encore progresser

A l'Est, le niveau semble moins qualitatif. Blessé, Jayson Tatum va devoir s'armer de patience avant de retrouver le terrain avec les Boston Celtics. La déchirure au tendon d'Achille prend généralement de 9 à 12 mois pour guérir et Boston ne veut pas précipiter le retour de sa star.

C'est pour cette raison que les favoris se nomment Cleveland et New York. Dans l'Ohio, le «backcourt» Garland-Mitchell affiche une sacrée solidité, alors qu'à New York Brunson et Towns garantissent presque 50 points à chaque match.

A Washington, le Chablaisien Kyshawn George va vivre sa deuxième saison, et très certainement faire un pas en avant. Celui qui a opté pour le Canada au lieu de la Suisse au niveau international est un défenseur de premier plan et son équipe des Wizards en phase de reconstruction.

Mais c'est bien à l'Ouest que l'on retrouve les deux joueurs à suivre avec le plus attention. Il s'agit bien évidemment de l'alien français Victor Wembanyama, avec les San Antonio Spurs, et de celui qui a été repêché au premier rang par les Dallas Mavericks en juin dernier: Cooper Flagg.