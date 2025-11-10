Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler et Christoph Dürr ont apporté à la Suisse une première médaille aux Championnats du monde du Caire. Le trio a décroché le bronze au match aux trois positions à la carabine à 50 m lundi.

Christoph Dürr et ses coéquipiers ont apporté à la Suisse une première médaille aux Championnats du monde (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La lutte pour la troisième place a été très serrée. Les trois Suisses ont obtenu le même nombre de points que l'Italie au classement final (1764), mais ils ont conservé l'avantage grâce à un nombre de tirs parfaits plus élevé.

Avec seulement un point de moins, la Serbie et les États-Unis occupent respectivement la 5e et la 6e place. Le titre mondial est revenu à la France avec 1771 points, devant la Norvège (1768).