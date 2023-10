Stefan Bissegger et Elena Hartmann ont dominé les débats dimanche à Gansingen dans le contre-la-montre des championnats de Suisse.

Stefan Bissegger en action KEYSTONE

Le Thurgovien et la Zougoise ont pleinement profité de l'absence des favoris Stefan Küng et Marlen Reusser.

Bissegger a remporté son premier titre national, une semaine et demie après avoir conquis l'argent aux Championnats d'Europe, en devançant Yannis Voisard et Noah Bögli de plus d'une minute au terme des 31,2 km. Outre le tenant du titre Joel Suter, Stefan Küng était également absent après sa grave chute aux Européens.

Hartmann s'impose

Chez les dames, en l'absence de la championne d'Europe Marlen Reusser, Elena Hartmann s'est imposée plus nettement encore pour conquérir son deuxième titre national dans la spécialité. Elle a devancé de plus de deux minutes Nicole Suter et Michelle Stark.

Les épreuves contre-la-montre des championnats de Suisse étaient initialement prévues le 22 juin dans la foulée du Tour de Suisse, mais avaient été reportées à l'automne après l'accident mortel de Gino Mäder.

dom, ats