Le relais masculin suisse a signé son meilleur résultat en Coupe du monde depuis janvier 2013. A Oberhof, le quatuor helvétique a en effet pris la 5e place.

Niklas Hartweg et Sebastian Stalder ont apporté un beau résultat pour le relais suisse. KEYSTONE

Ce bon résultat a été obtenu malgré un premier relais délicat de Sebastian Stalder, qui n'était que 14e après un tour de pénalité et cinq recharges. Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg et Jeremy Finello ont ensuite pu effectuer une belle remontée. La victoire a souri aux Norvégiens devant l'Allemagne et l'Italie.

Chez les dames, la Suisse a pris la 7e place. Le relais était composé par Amy Baserga, Lena Häcki-Gross, Aita et Elisa Gasparin. Elles ont dû effectuer deux tours de pénalité et 19 recharges. La France s'est imposée devant la Norvège et la Suède.

ATS