Le brouillard a partiellement gâché la fête jeudi à Crans-Montana lors du premier tour de l'European Masters. Cela n'a pas empêché le Zurichois Ronan Kleu de terminer la journée proche des meilleurs.

Ronan Kleu a terminé la journée de jeudi proche des meilleurs. ats

Keystone-SDA ATS

Le golfeur de 25 ans, qui joue habituellement sur le Challenger Tour, a réalisé une belle performance sur le Haut-Plateau. Comme de nombreux autres participants, il n'a pas pu boucler le parcours de 18 trous avant la tombée de la nuit, mais il figure à la 3e place provisoire avec une carte de -4 en 13 trous.

Les chances de Joel Girrbach de passer le cut sont aussi intactes. Le Thurgovien de 32 ans pointe à deux coups sous le par après 17 trous. L'Anglais Richard Mansell et l'Espagnol Ivan Cantero, qui ont tous deux terminé le parcours, se partagent la tête avec leur carte de -5.