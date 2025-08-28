  1. Clients Privés
European Masters Une première journée rabotée par le brouillard à Crans-Montana

ATS

28.8.2025 - 20:58

Le brouillard a partiellement gâché la fête jeudi à Crans-Montana lors du premier tour de l'European Masters. Cela n'a pas empêché le Zurichois Ronan Kleu de terminer la journée proche des meilleurs.

Ronan Kleu a terminé la journée de jeudi proche des meilleurs.
Ronan Kleu a terminé la journée de jeudi proche des meilleurs.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 20:58

Le golfeur de 25 ans, qui joue habituellement sur le Challenger Tour, a réalisé une belle performance sur le Haut-Plateau. Comme de nombreux autres participants, il n'a pas pu boucler le parcours de 18 trous avant la tombée de la nuit, mais il figure à la 3e place provisoire avec une carte de -4 en 13 trous.

Les chances de Joel Girrbach de passer le cut sont aussi intactes. Le Thurgovien de 32 ans pointe à deux coups sous le par après 17 trous. L'Anglais Richard Mansell et l'Espagnol Ivan Cantero, qui ont tous deux terminé le parcours, se partagent la tête avec leur carte de -5.

