Européens de cyclisme sur piste Une répétition générale pour la délégation suisse

ATS

30.1.2026 - 11:32

Les Européens sur piste débutent dimanche à Konya en Turquie. Pour les cinq Suissesses et six Suisses en lice, ces joutes constituent avant tout une répétition générale avant le début de la phase qualificative pour les JO 2028.

Les Européens sur piste débutent dimanche à Konya en Turquie.
Les Européens sur piste débutent dimanche à Konya en Turquie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 11:32

A Konya, l'objectif principal est de faire un nouveau pas en avant en vue de la période de qualification qui débutera à l'automne avec les Mondiaux en Chine. Toutes les nations qui obtiendront leur ticket dans la poursuite par équipe pourront par exemple participer à la Madison et à l'omnium à Los Angeles en 2028.

Concrètement, cela signifie qu'il faudra battre ou égaler les records nationaux en Turquie. L'année dernière, le quatuor masculin de la poursuite avait remporté de manière surprenante la médaille de bronze aux Européens à Zolder. Pour lui, l'issue dépendra aussi de la force des autres nations.

Européens de cyclisme sur piste. Le bronze pour l'équipe de Suisse de poursuite

Européens de cyclisme sur pisteLe bronze pour l'équipe de Suisse de poursuite

Et la liste des participants laisse présager un niveau élevé, puisque outre les meilleurs spécialistes mondiaux, on y trouve également des grands noms tels que Lotte Kopecky, Elisa Balsamo et Filippo Ganna, qui ont tous déjà triomphé aux Championnats du monde sur route.

