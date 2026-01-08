Les bobeurs ont rendez-vous ce week-end à St-Moritz pour le championnat d'Europe, qui compte aussi pour la Coupe du monde. Mais ces compétitions seront aussi importantes dans l'optique des prochains Jeux olympiques.

Melanie Hasler et Michael Vogt sont clairement les leaders du bob suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A domicile, les meilleurs Suisses espèrent signer un premier podium cet hiver après trois quatrièmes places et 22 dans le top 8. Finir dans les trois premiers serait synonyme de médaille européenne. L'an passé à Lillehammer, la Suisse avait obtenu deux médailles avec Melanie Hasler (argent en monobob) et Michael Vogt (bronze en bob à quatre).

Mais les JO seront aussi dans l'esprit des athlètes, avec des possibilités de décrocher leur qualification pour les épreuves de Milan-Cortina.

Hasler et Vogt ont rempli les critères

Melanie Hasler et Michael Vogt sont clairement les leaders suisses et ont totalement rempli les critères de sélection de Swiss Olympic. Debora Annen l'a aussi fait en bob à deux, mais n'a réussi que la limite B en monobob. Mais elle devrait bénéficier du bonus de la jeunesse.

Cédric Follador n'a pas encore tout à fait sa sélection en poche, mais il peut lever les derniers doutes sur sa piste fétiche, lui qui évoluera devant son public. Jusqu'ici, il a obtenu la limite B.

Chez les dames, Salomé Kora pourrait écrire une page d'histoire en devenant la première Suissesse à participer tant aux JO d'été que d'hiver. La sprinteuse et néophyte en bob s'est révélée comme la deuxième meilleure pousseuse derrière Nadja Pasternak. A St-Moritz, tout comme probablement à Cortina, elle devrait monter dans l'engin piloté par Debora Annen.