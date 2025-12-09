  1. Clients Privés
Golf Une Saint-Galloise réussit un petit exploit

ATS

9.12.2025 - 21:34

Chiara Tamburlini a réussi un joli coup ce mardi à Magnolia Grove dans l’Alabama. 15e de la finale des Q-Series du LPGA Tour, la Saint-Galloise s’est assurée une place sur le Tour féminin le plus prestigieux en 2026.

Chiara Tamburlini a réussi un joli coup ce mardi à Magnolia Grove dans l’Alabama.
Chiara Tamburlini a réussi un joli coup ce mardi à Magnolia Grove dans l’Alabama.
ats

Keystone-SDA

09.12.2025, 21:34

Chiara Tamburlini, 26 ans, devrait avoir droit à 15 à 20 départs sur le LPGA Tour 2026. Elle pourra si nécessaire choisir d’équilibrer son calendrier avec quelques tournois du Ladies European Tour (LET), duquel elle est également membre.

Sa saison s’est conclue de la plus belle des manières dans l’Alabama. Chiara Tamburlini avait enregistré onze top 10 dont trois deuxièmes places sur le Ladies European Tour ainsi que deux top 15 en Majeurs. Ces résultats lui permettent d’occuper provisoirement la tête du classement de la qualification pour la Solheim Cup, dont l’édition 2026 se tiendra aux Pays-Bas.

Sur le LPGA Tour, la joueuse du Swiss Golf Team croisera régulièrement la route de la Genevoise Albane Valenzuela, mais un peu moins celle de Morgane Métraux. La Vaudoise a rétrogradé dans la hiérarchie en terminant la saison hors du top 100, et elle n’est pas parvenue à améliorer sa position lors de la finale des Q-Series.

Golf. La Vaudoise Morgane Métraux tremble pour sa carte 2026

GolfLa Vaudoise Morgane Métraux tremble pour sa carte 2026

