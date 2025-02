Les matches se suivent et heureusement ne se ressemblent pas pour Clint Capela et Kyshawn George. Le Genevois et le Valaisan ont enfin retrouvé le chemin de la victoire lundi soir.

Keystone-SDA, ATS ATS

Après trois défaites de rang, Atlanta et Clint Capela se sont imposés 98-86 sur leur parquet face à Miami. Les Hawks ont livré une performance de choix sur le plan défensif. Il faut remonter au 14 mars 2021 – un succès 100-82 contre Cleveland – pour retrouver la trace d’une rencontre qui a vu Atlanta concéder aussi peu de points.

Aligné durant 19 minutes, Clint Capela a apporté sa contribution à cet effort collectif. Le Genevois a inscrit 8 points et a cueilli 11 rebonds pour un différentiel de +2.

Une première cette saison pour les Wizards

Washington a également gagné grâce à sa défense. Victorieux à domicile 107-99 de Brooklyn pour sa dixième victoire de l’exercice après une série de six défaites de rang, les Wizards ont, pour la première fois de la saison, encaissé moins de 100 points.

Titularisé dans le cinq de base, Kyshawn George a soigné ses statistiques avec 12 points et un différentiel de +14. Le Valaisan et ses coéquipiers devront être encore plus rigoureux pour avoir une chance mercredi lors de la réception de Cleveland, la meilleure équipe de cette saison régulière.