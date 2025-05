L'ailier fort Zion Williamson, joueur-vedette des New Orleans Pelicans et l'une des stars de la NBA, fait l'objet d'une plainte pour agressions sexuelles, selon une information de la justice de Los Angeles, vendredi.

Zion Williamson fait l'objet d'une plainte. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Jane Doe a déposé une plainte devant une juridiction civile de Los Angeles, dans laquelle elle prétend avoir été abusée sexuellement deux fois dans un appartement de Beverly Hills, en 2020.

La plaignante, qui réclame des dommages et intérêts à Zion Williamson, 24 ans, N.1 de la draft en 2019, ajoute qu'outre ces agressions sexuelles, le joueur a «continué de l'abuser, la violenter, l'agresser et la frapper, en Californie et dans d'autres Etats, jusqu'à la fin de leur relation en 2023».

D'après les informations communiquées par la juridiction de Los Angeles, Williamson et Jane Doe ont entretenu une relation entre 2018 et 2023.

Les avocats de Williamson, dans un communiqué transmis par e-mail à l'AFP, affirment que ces accusations sont «catégoriquement fausses» et précisent que l'équipe juridique du joueur vont déposer un recours en dommages et intérêts pour diffamation.