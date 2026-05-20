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«Oui, ça y est» Une star de la NFL prendra sa retraite après la saison 2026

ATS

20.5.2026 - 22:42

Aaron Rodgers, l'un des quarterbacks vedettes de la NFL, a annoncé mercredi que la saison 2026, qu'il disputera avec les Pittsburgh Steelers, sera sa dernière. Il a fait ses débuts en 2005 avec les Green Bay Packers.

Keystone-SDA

20.05.2026, 22:42

20.05.2026, 23:01

«Oui, ça y est», a déclaré Rodgers, 42 ans, quand il a été interrogé sur la possibilité que la saison à venir soit sa dernière. Le «QB» (quarterback) aux quatre titres de MVP vient de signer un nouveau contrat d'une saison avec les Steelers, qu'il a rejoint à l'intersaison 2025.

Pour la saison à venir, que Pittsburgh débutera mi-septembre avec la réception d'Atlanta, Aaron Rodgers aura pour coach principal Mike McCarthy, celui-là même qui le dirigea avec les Packers pendant plus de 10 ans, de 2006 à 2018. «Il y a clairement la notion de boucler la boucle», a-t-il souligné.

A la tête de l'escouade offensive des Green Bay Packers, et avec McCarthy comme entraîneur, le Californien d'origine a remporté le Super Bowl de la saison 2010 contre... les Steelers.

Après avoir quitté Green Bay en 2023, Rodgers a disputé deux saisons avec les New York Jets. Avec Pittsburgh, sa saison l'amènera notamment à Paris, où aura lieu le 25 octobre le premier match de l'histoire de la NFL en France, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

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