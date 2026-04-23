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Tour de Suisse Une étape reine en Romandie : «C’est là que tout se jouera»

ATS

23.4.2026 - 13:18

La 89e édition du Tour de Suisse s'achèvera le 21 juin avec une dernière étape en Suisse romande, à Villars-sur-Ollon. Plusieurs ascensions du col de la Croix sont prévues lors de cette étape reine.

La 89e édition du Tour de Suisse s'achèvera avec une dernière étape en Suisse romande (archive).
La 89e édition du Tour de Suisse s'achèvera avec une dernière étape en Suisse romande (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:18

Les femmes franchiront deux fois ce col situé à près de 1800 mètres d'altitude, les hommes trois fois. Au total, la dernière étape totalise respectivement environ 3000 et 4000 mètres de dénivelé.

«C'est pratiquement tout en montée ou en descente», détaille le directeur sportif David Loosli jeudi dans un communiqué. «C'est là que se jouera le Tour, et le classement général pourra être bouleversé jusqu'à la fin.»

«Pratiquement aucun répit»

La veille, un contre-la-montre à Aarburg (AG) devrait permettre aux prétendants à la victoire finale de se montrer. «Nous avons conçu un parcours exigeant dès le premier jour et qui ne laisse pratiquement aucun répit», explique Loosli.

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de Suisse, les courses féminine et masculine se dérouleront le même jour et sur le même parcours. Les étapes se dérouleront principalement sous forme de circuits, le départ et l'arrivée se situant toujours au même endroit. Le coup d'envoi sera donné le 17 juin à Sondrio, en Italie.

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