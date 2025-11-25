  1. Clients Privés
Saut à skis Une Tournée des quatre tremplins féminine prévue dès 2026

ATS

25.11.2025 - 12:51

Les sauteuses à ski pourront enfin prendre part à l'intégralité de la Tournée des quatre tremplins dès la saison de Coupe du monde 2026/27. La compétition aura lieu en parallèle de la 75e édition masculine.

Les épreuves se dérouleront notamment à Garmisch-Partenkirchen
Les épreuves se dérouleront notamment à Garmisch-Partenkirchen

KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 12:51

L'évènement se tiendra sur les lieux des quatre étapes traditionnelles Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck et Bischofshofen.

Cette décision est rendue possible par un accord entre la Fédération autrichienne de ski et le Land du Tyrol pour le financement d'une nouvelle installation de projecteurs sur le Bergisel à Innsbruck, comme l'indique un communiqué de presse. Cet éclairage était considéré comme une condition décisive pour l'intégration des compétitions féminines.

Grâce à ces projecteurs installés sur les quatre tremplins, les organisateurs autour du directeur des courses de la FIS Sandro Pertile disposent d'une marge de manœuvre supplémentaire pour la planification. Au vu de la situation actuelle, les dames devraient à l'avenir disputer leurs compétitions le jour des qualifications des messieurs.

