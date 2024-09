Alinghi frôle la catastrophe et se retrouve au bord du gouffre

L'aventure d'Alinghi Red Bull Racing dans la 37e Coupe de l'America s'achèvera sauf miracle dès lundi. Le défi suisse est mené 4-0 par Britannia en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone, alors que cinq victoires suffisent pour passer en finale des Challengers.

Certes, Alinghi a offert une plus nette résistance dans le quatrième duel, livré dimanche en fin d'après-midi et perdu pour seulement 48 secondes. Mais le barreur Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de gêner le vainqueur du Round Robin Britannia et son quadruple champion olympique Ben Ainsle.

«Je ne dirais même pas que le quatrième match était serré», a d'ailleurs lâché Psarofaghis à chaud à bord de l'AC 75 OneBoat, lors de l'interview d'après-course proposée par les organisateurs. Même si «c'était notre meilleure régate dans cette demi-finale», a-t-il concédé.

«On a su rebondir après avoir manqué notre premier régate dimanche. On a fait du bon boulot, et il ne faut pas baisser les bras», a poursuivi le navigateur genevois. «Mais lundi il faudra essayer de trouver une solution pour gagner au moins une manche», a-t-il conclu, fataliste.

Largement dominé dans les deux régates disputées samedi, Alinghi a pourtant mieux terminé la journée de dimanche qu'il ne l'avait commencée. Le match no 3 s'était en effet joué avant même la ligne de départ, Alinghi perdant tout espoir en manquant une manoeuvre après avoir évité de peu la collision. Sa réaction n'a pas suffi.

Luna Rossa mène aussi 4-0

L'autre demi-finale semble également pliée. Les Italiens de Luna Rossa, qui avaient perdu la 1re place du Round Robin lors de l'ultime journée de la phase préliminaire lundi, ont eux aussi gagné leurs quatre régates du week-end. Battu de 2'' seulement dans le match no 4, American Magic a néanmoins les moyens de réagir.

