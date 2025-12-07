  1. Clients Privés
Européens en petit bassin Au bout de l'effort, Noè Ponti glane une 3e médaille d'or !

ATS

7.12.2025 - 20:16

Noè Ponti a décroché une quatrième médaille aux Européens en petit bassin, la troisième en or. Après ses titres sur 50 m papillon et 100 m 4 nages, le Tessinois a remporté le 200 m papillon dimanche à Lublin.

Keystone-SDA

07.12.2025, 20:16

07.12.2025, 21:37

Ereinté par l'enchaînement des courses cette semaine à Lublin (Pologne), le meilleur nageur suisse a dû s'employer pour décrocher cette nouvelle médaille d'or. Il a devancé d'un cheveu les deux frères polonais Krzysztof (+0''07) et Michal Chmielewski (+0''13), qui évoluaient devant leur public.

Européens en petit bassin. Noè Ponti «fatigué» mais en route vers une nouvelle médaille

Européens en petit bassinNoè Ponti «fatigué» mais en route vers une nouvelle médaille

Sacré sur 50 m papillon mercredi, sur 100 m 4 nages jeudi et battu à la touche par son rival français Maxime Grousset vendredi sur le 100 m papillon, Ponti a une nouvelle fois régné sur ces Championnats d'Europe. Lors de l'édition précédente il y a deux ans à Otopeni (Roumanie), il avait aussi obtenu trois médailles d'or (50, 100 et 200 papillon) et une d'argent (100 m 4 nages).

Européens en petit bassin. Argent pour Noé Ponti, à un souffle du troisième sacre

Européens en petit bassinArgent pour Noé Ponti, à un souffle du troisième sacre

Sixième en relais

Seule déception pour le Tessinois: ne pas avoir réussi à emmener le relais suisse du 4x50 m 4 nages sur le podium lors de l'ultime course de ces joutes polonaises. Le quatuor qu'il compose avec Thierry Bollin (dos), Mael Allegrini (brasse) et Tiago Behar (crawl) a terminé sixième d'une finale remportée par l'Italie.

Les quatre Helvètes sauront se satisfaire d'un nouveau record de Suisse, eux qui ont nagé ce relais en 1'31''98. Ils avaient déjà battu une première fois le record lors des séries matinales avec un chrono de 1'32''71.

Européens en petit bassin. Nouveau record national et finale pour le relais 4x50 4 nages masculin

Européens en petit bassinNouveau record national et finale pour le relais 4x50 4 nages masculin

