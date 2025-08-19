  1. Clients Privés
Athlétisme Une Ukrainienne suspendue quatre ans pour dopage

ATS

19.8.2025 - 20:12

Maryna Bekh-Romanchuk a été suspendue quatre ans pour dopage, a annoncé mardi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). L'Ukrainienne est vice-championne du monde de triple saut et du saut en longueur.

Maryna Bekh-Romanchuk a été suspendue quatre ans pour dopage.
Maryna Bekh-Romanchuk a été suspendue quatre ans pour dopage.
ats

Keystone-SDA

19.08.2025, 20:12

«L'AIU a suspendu Maryna Bekh-Romanchuk (Ukraine) pour quatre ans à partir du 13 mai 2025 pour présence/utilisation d'un substance interdite (testostérone)», a indiqué l'instance antidopage sur X. Bekh-Romanchuk (29 ans) a été contrôlée positive le 7 décembre 2024 à la testostérone, un stéroïde anabolisant. Elle avait été suspendue provisoirement en mai 2025.

Médaillée d'argent mondial à Budapest en triple saut (2023) et en saut en longueur à Doha (2019), l'Ukrainienne n'a pas concouru depuis les Jeux olympiques 2024 à Paris, où elle avait terminé 11e du concours de triple saut.

