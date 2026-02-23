Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2030 Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !

ATS

23.2.2026 - 10:55

Gravel, cyclocross, cross, trail... des sports non issus de la glace ou de la neige pourraient faire leur entrée aux prochains JO dans les Alpes en 2030. Cette véritable révolution qui crispe les fédérations de sports d'hiver.

Avec le réchauffement climatique et la raréfaction de la neige, Edgar Grospiron plaide pour des Jeux d'hiver qui «dessinent la montagne de 2050».
Avec le réchauffement climatique et la raréfaction de la neige, Edgar Grospiron plaide pour des Jeux d'hiver qui «dessinent la montagne de 2050».
ats

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:55

«Entre 1000 m et 2500 m d'altitude, on a toute la neige, toutes les stations. Mais entre 0 et 1000 m, il n'y a rien alors que c'est un formidable terrain de jeu. Et là on pense aux sports outdoor: trail, cyclocross, gravel... Ce serait quand même dommage de ne pas montrer cette facette-là», déclarait en décembre Edgar Grospiron, président du comité d'organisation des Alpes 2030.

Avec le réchauffement climatique et la raréfaction de la neige, le patron du Cojop plaide pour des Jeux d'hiver qui «dessinent la montagne de 2050». Mais il tient encore secrète la sélection des quatre nouveaux sports qu'il peut proposer au Comité international olympique (CIO).

Ce dernier a lancé un groupe de travail pour réfléchir «à la possibilité de faire cohabiter des sports traditionnellement disputés en été ou en hiver» – ce que ne prévoit pas la Charte olympique – et rendra en juin sa décision sur les sports et disciplines additionnels pour 2030. Une discipline pourrait notamment disparaître de la prochaine olympiade hivernale, le combiné nordique.

Du côté des nouveaux entrants potentiels, ça se bouscule au portillon: escalade sur glace, patinage synchronisé, hockey 3X3, télémark, freeride... mais aussi des pratiques sans lien immédiat avec l'univers de la neige ou de la glace, comme le trail, le cyclocross, le cross ou le gravel.

Cette éventualité a fait bondir les fédérations olympiques d'hiver, qui ont jugé cet automne que cela «diluerait la marque, l'héritage et l'identité» des Jeux hivernaux.

JO 2026 - Les tops et les flops. Du triplé grandiose de Franjo von Allmen au choc Lindsey Vonn

JO 2026 - Les tops et les flopsDu triplé grandiose de Franjo von Allmen au choc Lindsey Vonn

Quid de l'avenir des Jeux d'hiver ?

Si elle reconnaît que «la question climatique est complètement dans l'air du temps», la présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Gwenaëlle Noury, juge que «ce serait mieux de pouvoir ouvrir les JO à certaines disciplines d'hiver qui attendent depuis 30 ans, et d'accompagner les sports d'hiver dans la transition environnementale, plutôt que d'aller sur des pistes alternatives».

Elle souligne auprès de l'AFP que le patinage artistique synchronisé – en équipes de neuf – «est un sport mature, qui a ses championnats depuis 2000». Et que le voir supplanté par un sport non hivernal serait «une déception».

«Le climat change, donc quid de l'avenir des Jeux d'hiver? Aujourd'hui ils ne s'adressent pas à une grande partie du monde», estime de son côté Jean Gracia, président de la Fédération française d'athlétisme, qui «pousse pour qu'il y ait du trail et/ou du cross aux JO 2030». Il reconnaît aussi qu"'il y a des lobbyings un peu partout, et que nos amis montagnards ne sont pas très chauds».

Edgar Grospiron a déjà évoqué la possibilité pour 2030 d'une épreuve ouverte au public, de type trail, dans le même esprit que le «marathon pour tous» de Paris 2024.

JO 2026 - Cérémonie de clôture. Derniers frissons et un final grandiose dans l’écrin antique de Vérone

JO 2026 - Cérémonie de clôtureDerniers frissons et un final grandiose dans l’écrin antique de Vérone

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker