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Cyclisme Une vieille dame provoque une terrible chute avec sa voiturette

Clara Francey

16.6.2026

Une spectatrice d’un certain âge a fait irruption sur le parcours d’une course cycliste junior en Allemagne le week-end dernier, provoquant un terrible accident au sein du peloton.

Rédaction blue Sport

16.06.2026, 14:30

L'édition 2026 du LVM Saarland Trofeo Juniors, une course cycliste allemande réservée aux coureurs de 17 et 18 ans, a été émaillée par un grave incident impliquant… une vieille dame !

Lors de la 4e et dernière étape de l’épreuve, inscrite au calendrier de la Coupe des Nations Juniors de l’UCI, une personne âgée s’est trop avancée avec sa voiturette électrique pour voir passer le peloton, provoquant une terrible chute au sein de ce dernier.

En percutant l'engin de plein fouet, le Néerlandais Paul Vriesman (17 ans) a été le plus impacté par l’imprudence de la spectatrice, effectuant un spectaculaire «soleil» avant de retomber lourdement plusieurs mètres plus loin.

«L'accident était vraiment horrible, mais je crois m'en être relativement bien sorti (ndlr : sans blessures graves). Je n'ai pas pu terminer la course (...). Je ne trouve pas les mots pour expliquer comment une telle chose a pu arriver», a déploré le jeune cycliste en story Instagram.

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