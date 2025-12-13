  1. Clients Privés
Basketball - SBL Goliath au tapis : Neuchâtel fait chuter Olympic

ATS

13.12.2025 - 20:46

Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi sur le parquet d'une jeune et surprenante équipe d'Union Neuchâtel (79-74).

Thibaut Petit et Olympic ont dû concéder la défaite face à Union Neuchâtel.
Thibaut Petit et Olympic ont dû concéder la défaite face à Union Neuchâtel.
sda

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:46

13.12.2025, 20:47

Les Unionistes, qui menaient de 12 points à la mi-temps auraient pourtant pu tout perdre suite au réveil de l'ogre fribourgeois. Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après la pause, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes.

Basketball - SBL. Fribourg Olympic poursuit son sans-faute

Basketball - SBLFribourg Olympic poursuit son sans-faute

Mais la jeune troupe de Chad Timberlake, qui a succédé au très formateur Mitar Trivunovic, parti à la Fédération suisse, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le «money-time». Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Autres matches

Dans les autres matches, le champion en titre Genève a assuré face à Pully-Lausanne (88-71), tandis que la lanterne rouge Lugano a signé une importante victoire contre Nyon (72-68). Au classement, Fribourg ne compte plus que deux points d'avance sur les Lions et six sur son bourreau neuchâtelois.

