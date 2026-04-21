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Basketball Union Neuchâtel et Fribourg font le break en quart de finale

ATS

21.4.2026 - 21:43

Union Neuchâtel et Fribourg Olympic mènent 2-0 en quart de finale des play-off de SB League. Mardi, les Unionistes ont battu Pully-Lausanne 94-78 et les Fribourgeois ont écrasé Monthey (127-66).

Justin Hill, ici au duel avec l'ex-joueur d'Union Yoan Granvorka, a marqué 21 points pour les Neuchâtelois.
Justin Hill, ici au duel avec l'ex-joueur d'Union Yoan Granvorka, a marqué 21 points pour les Neuchâtelois.
Keystone

Keystone-SDA

21.04.2026, 21:43

21.04.2026, 22:18

Déjà vainqueur à la Riveraine samedi (93-76), Union a récidivé devant ses supporters. Les Neuchâtelois ont fait la différence lors du troisième quart-temps (23-10) et n'ont plus lâché leur avance.

Dans le camp unioniste, le meneur américain Justin Hill a terminé meilleur marqueur avec 21 points, alors que le jeune international suisse Lukas Keredzin en a inscrit 20. Les joueurs de Chad Timberlake tenteront de classer l'affaire samedi sur le parquet des Foxes.

Grand favori au titre, Fribourg Olympic poursuit sa promenade de santé contre Monthey. Après avoir battu les Sangliers 121-58 samedi, les Fribourgeois sont allés encore plus loin en marquant 127 points.

Avec huit joueurs au-dessus des 10 points marqués (Offurum, Colon, Kazadi, Cotture, Jurkovitz, Dell'acqua, Ballard et Williams), Olympic a vraiment fait parler la force de son effectif. Les joueurs de Thibaut Petit seront très durs à arrêter dans ces séries.

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