Deux hommes, quatre ceintures et une revanche. L'Ukrainien Oleksandr Usyk, incontesté champion du monde des lourds, retrouve l'Anglais Daniel Dubois, qu'il avait dominé en août 2023, avec pour enjeu le titre mondial réunifié samedi à Londres.

Oleksandr Usyk et Daniel Dubois s'affrontent ce samedi 19 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Chez lui à Wembley, dans une enceinte qui accueillera en fin de soirée pas loin de 100'000 spectateurs férus de boxe, Dubois défendra non seulement son titre IBF mais tentera surtout de ravir à son adversaire les ceintures WBC, WBA et WBO.

L'Anglais l'assure, il n'est «plus le même boxeur» que celui battu par arrêt de l'arbitre au neuvième round le 26 août 2023 à Wroclaw, au terme d'un combat marqué par une polémique qui pimentera encore davantage cette deuxième confrontation avec l'Ukrainien.

La promesse de Dubois

Cette précédente opposition avait suscité des critiques, après qu'Usyk a été envoyé au tapis dans le cinquième round, l'arbitre estimant cependant que Dubois avait asséné un coup bas à son adversaire.

«J'aurais dû gagner le premier combat et j'en ai été empêché par le jugement de l'arbitre. Je ne ferai donc pas d'erreur cette fois-ci, devant les miens, dans le stade national et dans ma ville natale», avait promis le Londonien en avril.

«J'ai fait de réels progrès. Je fais des choses que j'ai toujours faites, mais je les fais maintenant mieux. Peut-être parce que je veux davantage la victoire», a appuyé Dubois jeudi lors de la conférence de presse d'avant combat.

Il s'est en effet relancé en battant son compatriote Anthony Joshua en septembre 2024 pour le titre IBF laissé vacant par Usyk, devenu entre-temps l'incontesté champion en battant deux fois l'Anglais Tyson Fury.

Agé de 27 ans, le Britannique (1m96, 22 victoires, dont 21 avant la limite, 2 défaites) ne part toutefois pas favori face à Usyk (1m91), de 11 ans son aîné, toujours invaincu en 23 combats professionnels dont 14 remportés avant la limite.

«38 ans, ce n'est pas vieux»

L'âge de l'Ukrainien (38 ans) a néanmoins poussé un journaliste à lui demander si cela ne le rendait pas plus vulnérable. «C'est votre opinion? Peut-être, je ne sais pas. Je ne me sens pas (ébranlé)», a répliqué Usyk jeudi dans un salon feutré de Wembley.

«Ecoutez, je respecte ce gars, ce jeune gars. Il est motivé, mais je le suis aussi. Je ne suis pas vieux. 38 ans, ce n'est pas vieux. Nous verrons samedi», a poursuivi Usyk, qui a répété comme avant chaque combat depuis la guerre en Ukraine se «battre pour les soldats qui protègent (son) pays».

Pour tenter de devenir le premier Britannique champion incontesté des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999, Daniel Dubois devra d'abord surmonter sa supposée «fragilité mentale» pointée jeudi par Egis Klimas, le manager d'Usyk.

Lors du face à face pour la photo de pré-combat, le Britannique est en effet apparu beaucoup moins à l'aise que l'Ukrainien, sinon fébrile. Mais Dubois l'a répété à l'envi: il s'estime «prêt pour la gloire».

«Je me suis bien préparé. Je suis à un niveau différent maintenant, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut samedi et à remporter toutes ces ceintures. C'est un moment historique et il faut que je fasse un vrai travail de démolition. J'ai faim et je suis prêt pour ça», a-t-il assuré.

Répondant à une question sur un pari présumé de 500'000 dollars placé sur la victoire d'Usyk par le multiple champion du monde Canelo Alvarez, Daniel Dubois ne s'est pas démonté: «Il va perdre son argent», a-t-il souri en quittant la conférence de presse.

Archive sur Usyk