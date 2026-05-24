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Boxe Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

ATS

24.5.2026 - 07:06

Oleksandr Usyk (à gauche) a souffert pour prendre la mesure de Rico Verhoeven
Oleksandr Usyk (à gauche) a souffert pour prendre la mesure de Rico Verhoeven
ATS

Mis en grande difficulté, le roi des lourds Oleksandr Usyk est passé tout proche de la défaite samedi devant les pyramides de Gizeh en Egypte.

Keystone-SDA

24.05.2026, 07:06

Mais l'Ukrainien de 39 ans a fini par s'imposer par arrêt de l'arbitre contre Rico Verhoeven, icône du kickboxing et quasi novice en boxe,

En retard aux points, Usyk a envoyé Verhoeven au tapis dans les dernières secondes du onzième et avant-dernier round sur un puissant uppercut. L'arbitre a alors décidé de stopper le combat à une seconde du gong, provoquant la colère du coin du challenger. Usyk conserve donc ses ceintures WBA, WBC et IBF des poids lourds.

Verhoeven s'était pourtant relevé et semblait en mesure de poursuivre les hostilités... La décision de l'arbitre ne devrait pas manquer d'alimenter les débats chez les fans de boxe. «J'ai trouvé que l'arrêt était prématuré, mais au final, ce n'est pas à moi d'en décider», a admis le Néerlandais.

«Je voulais que l'arbitre me laisse aller jusqu'au 12e round. J'avais l'impression que nous étions assez à égalité sur les cartes de pointage. Je suis extrêmement fier de ma performance et j'espère que le monde de la boxe m'accueillera comme un boxeur», a ajouté Verhoeven, qui pourrait se voir proposer une revanche.

Le Néerlandais de 36 ans, star du kickboxing, s'était lancé un défi fou en acceptant d'affronter Usyk, double champion unifié des lourds. Une idée apparemment lancée par l'acteur Jason Statham, icône des films d'action, ami de Verhoeven, proche du promoteur tout-puissant Turki Alalshikh et présent en bord de ring.

Ce combat s'inscrivait ainsi dans une lignée de duels inter-disciplines, à l'image des deux combats de boxe disputés par la star du MMA Francis Ngannou face à Tyson Fury fin 2023 et contre Anthony Joshua en mars 2024, qui avaient créé l'événement.

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