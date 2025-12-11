  1. Clients Privés
Skicross Journée noire pour les Rouges et Blancs à Val Thorens

ATS

11.12.2025 - 15:26

La Suédoise Sandra Näslund et l'Italien Simone Deromedis ont remporté la première course de Coupe du monde à Val Thorens. Côté suisse, Smith et Fiva ont tous deux échoué en demi-finale.

Fanny Smith s'est imposée en petite finale, échouant au 5e rang final à Val Thorens (archives).
Fanny Smith s’est imposée en petite finale, échouant au 5e rang final à Val Thorens (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:26

11.12.2025, 16:11

Seule représentante helvétique en demies, la championne du monde en titre Fanny Smith a manqué une porte alors qu'elle était au coude à coude pour la 2e place qualificative. La Vaudoise a terminé à la 5e place finale, tandis que Näslund a décroché un 40e succès record en Coupe du monde.

Skicross. Fanny Smith, les JO... : les enjeux de l’hiver en sept questions

SkicrossFanny Smith, les JO... : les enjeux de l’hiver en sept questions

Côté masculin

Chez les hommes, les Suisses Alex Fiva et Thomas Baur se sont brillamment qualifiés en quart de finale, tandis que le champion olympique et du monde en titre bernois Ryan Regez ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale.

Baur a échoué en quarts, tandis que Fiva a fini 3e, échouant aux portes de la finale. Le Grison s'est ensuite adjugé la 7e place finale, laissant le champion du monde de 2023 Deromedis triompher en ouverture de saison.

Skicross. St-Moritz, terre de gloire pour Ryan Regez et Fanny Smith

SkicrossSt-Moritz, terre de gloire pour Ryan Regez et Fanny Smith

