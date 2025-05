Grosse performance de Valentin Imsand à Sion. Le perchiste valaisan de 20 ans a amélioré son record de Suisse de 10 centimètres pour le porter à 5m82.

Journée faste pour Valentin Imsand à Sion (archives). IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

En indoor ou en plein air, Valentin Imsand repousse ses limites. Auteur en février à Macolin du record de Suisse avec un bond à 5m72, le citoyen de Grimisuat a fait bien mieux à Sion à l'occasion du meeting «Perche aux Etoiles». Cette fois l'athlète de 20 ans a effacé une barre à 5m82, soit 11 centimètres de mieux que Felix Böhni et Dominik Alberto (5m71) qui étaient ceux qui étaient allés le plus haut en plein air. Pour rappel, World Athletics ne fait plus de distinction concernant les records entre l'intérieur et l'extérieur.

Imsand occupe la 2e place du classement des meilleurs performeurs M23 cette saison et il décroche la limite pour les Mondiaux de Tokyo.