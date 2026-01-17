Valerio Grond a signé la meilleure performance suisse lors de l'étape de sprint de Coupe du monde à Oberhof. Le Grison de 25 ans a terminé 6e dans une finale remportée par le Norvégien Lars Heggen.

Valerio Grond (6e) a manqué le coche en finale à Oberhof (archive). sda

Keystone-SDA ATS

En finale, le Suisse a tenté de partir seul en tête après une minute de course, mais n'a pas réussi à creuser un écart suffisant pour espérer s'adjuger un premier succès en carrière et a terminé à la dernière place. Le récent champion de Norvège de la discipline Lars Heggen, 20 ans, s'est imposé pour la première fois en Coupe du monde devant l'Italien Federico Pellegrino et son coéquipier Even Northug.

Valerio Grond avait terminé à la 4e place lors du sprint de Toblach le 28 décembre, son meilleur résultat cette saison en Coupe du monde. Ses compatriotes Roman Alder et Noe Näff se sont arrêtés en quarts de finale en Allemagne ce samedi.

Sundling impériale

Chez les dames, la Suédoise Jonna Sundling, championne du monde en titre de la discipline, s'est imposée lors du sprint. Les Suissesses Nadine Fähndrich, Lea Fischer et Alina Meier ont vu leur compétition se terminer en quarts de finale.