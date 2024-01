Valerio Grond a égalé sa meilleure performance en Coupe du monde à Oberhof. Le Davosien de 23 ans a pris la cinquième place du sprint classique derrière quatre Norvégiens.

Valerio Grond a terminé cinquième du sprint classique. KEYSTONE

Grond, le seul Suisse qui est sorti de la qualification, avait atteint la finale au temps comme ce fut le cas pour les demi-finales. Dans le duel pour sa première place sur un podium, il s'est retrouvé confronté à une redoutable présence norvégienne. Erik Valnes a devancé ses compatriotes Ansgar Evensen, Even Northug et Harald Östberg. Et dire que Johannes Klaebo avait été éliminé en demi-finales...

Gond avait déjà terminé cinquième en fin d'année dernière à Dobbiaco dans le cadre du Tour de Ski.

Chez les dames, Désirée Steiner a été éliminée en quarts de finale. Elle est tombée à proximité de l'arrivée, mais elle avait déjà perdu toute chance de passer en demi-finales.

jos, ats