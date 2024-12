🗓️ The 🇳🇱 Mathieu van der Poel, 🇧🇪 Wout van Aert and 🇬🇧 Tom Pidcock cyclocross calendar 2024-2025.



🔸 11 races for MVDP 🌈

🔸 6 races for WVA

🔸 0 races for Tom Pidcock

🔸 4 races with MVDP and WVA ⚔️ pic.twitter.com/xLPMnDWmxh