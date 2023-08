Marijn van den Berg a remporté la 5e étape du Tour de Pologne mercredi à Biala où le Slovène Matej Mohoric, 2e, a conforté son maillot de leader.

🇵🇱 5. etap Tour de Pologne 2023 wygrywa Marijn van den Berg!



🇬🇧 Stage 5 of the Tour de Pologne 2023 won by Marijn van den Berg!



📷 @gruchaseven pic.twitter.com/birQn36a4m — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 2, 2023

Le Néerlandais de la formation EF Education a signé à 24 ans son premier succès sur le circuit World Tour.

Au terme d'un sprint massif marqué par une chute dans les premières places du peloton qui concernait notamment le Polonais Rafal Majka et le Belge Ilan Van Wilder, respectivement 3e et 6e du général avant l'étape, Van der Berg s'est imposé avec une longueur d'avance sur Mohoric (Bahrain) et le Portugais Joao Almeida (UAE).

Grâce à cette deuxième place et aux six secondes de bonifications qu'il empoche, Mohoric conforte sa première place au classement en tête duquel il trône avec désormais un avantage de 12 secondes sur Almeida. L'équipe UAE du Polonais Rafal Majka, qui rétrograde à la 11e place après sa chute, a déposé une réclamation après la course.

Jeudi, les coureurs qui ont des ambitions au classement général – les sept premiers se tiennent en 26 secondes – se mesureront sur un contre-la-montre individuel de 16,6 kilomètres dans les rues de Katowice.

ATS