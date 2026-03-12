Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté son deuxième succès sur Tirreno-Adriatico en s'adjugeant la 4e étape jeudi à Martinsicuro (Italie). L'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) s'est emparé du maillot du leader.

Van der Poel, vainqueur mardi de la 2e étape, a devancé au terme des 213 km entre Tagliacozzo et Martinsicuro, Pellizzari et le Norvégien Tobias Halland Johannessen. Pour l'arrivée sur les bords de la mer Adriatique de la Course des deux mers, Van der Poel, venu préparer Milan-San Remo qu'il a remporté l'an dernier, a signé son troisième succès de la saison au terme d'un récital tactique.

Isaac del Toro battu malgré le soutien de Jan Christen

Alors qu'il ne restait plus que 14 prétendants à la victoire, à savoir les cadors du peloton partis à la faveur de la dernière difficulté, l'ascension du Tortoreto à 14 km de l'arrivée, Van der Poel, tout en puissance, est parti à 300 m de l'arrivée.

Le grand perdant du jour s'appelle Isaac del Toro: le Mexicain de l'équipe UAE qui comptait pourtant sur l'appui de son coéquipier suisse Jan Christen dans l'échappée (14e, à huit secondes du vainqueur), n'a rien pu faire face à l'accélération de «MvdP» et a terminé à la 10e place de l'étape. Il a perdu son maillot bleu de leader revenu sur les épaules de Pellizzari qui le devance désormais de deux secondes au classement général.