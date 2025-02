Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross pour la septième fois, dimanche à Liévin, dans le nord de la France. Le Néerlandais a égalé le record d'Eric De Vlaeminck établi il y a 52 ans.

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross pour la septième fois. IMAGO/ANP

Keystone-SDA, oldu ATS

Invaincu cette saison dans les sous-bois, le petit-fils de Raymond Poulidor a survolé la course pour s'imposer avec 45 secondes d'avance sur son éternel rival, le Belge Wout Van Aert, qui a raté son départ, et 1'06'' sur un autre Belge, Thibau Nys. «C'est historique, c'est un record qui tient depuis longtemps. Je n'aurais jamais imaginé ça, c'est très spécial», a commenté «MVDP».

Sur le circuit du Val de Souchez, envahi par des dizaines de milliers de Flamands venus en voisins et particulièrement enthousiastes, Van der Poel a répété ce qu'il a fait tout l'hiver: un cavalier seul.

Placé en première ligne, il s'est isolé d'entrée de jeu pour faire toute la course en tête, seul au monde. «La meilleure chose à faire était de s'isoler vite, surtout sur un circuit aussi piégeux. J'ai pris un super départ. Ca m'a donné des ailes», a-t-il dit.

Le duel espéré avec Wout Van Aert n'a jamais eu lieu puisque le Belge, placé en quatrième ligne, a caviardé sa mise en route et a mis un temps fou à remonter dans le trafic.

Le meilleur représentant de l'équipe de Suisse a été Kevin Kuhn. Le Zurichois né dans le canton de Genève, 26 ans, a pris la 16e place de cette épreuve élite, à 4 minutes du vainqueur.

Il faut s'aventurer plus loin dans le classement pour retrouver la trace des autres concurrents helvétiques. Gilles Mottiez (31e), Lars Sommer (32e) et Loris Rouiller (36e) ont tous été stoppés avant l'entame du 8e et dernier tour de circuit. Luke Wiedmann a pour sa part été contraint à l'abandon.