Mathieu van der Poel, en démonstration, a signé un nouveau succès à l'occasion de la cinquième manche de la Coupe du monde samedi à Anvers. Wout Van Aert s'est lui classé 7e de son premier cyclocross cette saison.

Triomphe de van der Poel à Anvers (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Une semaine après sa course de rentrée, qu'il avait également remportée dimanche dernier à Namur, le champion du monde a mis moins de cinq minutes pour prendre la tête d'une épreuve où sa facilité à rouler dans le sable a fait merveille. Le Néerlandais, qui visera un huitième maillot arc-en-ciel début février à Hulst, s'est imposé avec une trentaine de secondes d'avance sur les Belges Laurens Sweeck et Emiel Verstrynge.