Cyclocross Van der Poel en promenade dominicale

ATS

21.12.2025 - 17:27

Trois courses cette saison, trois victoires. Mathieu van der Poel, déjà vainqueur le week-end dernier à Namur et samedi à Anvers, a remporté dimanche le cyclocross des dunes à Coxyde, cinquième manche de la Coupe du monde.

Mathieu van der Poel a remporté dimanche le cyclocross des dunes à Coxyde.
Mathieu van der Poel a remporté dimanche le cyclocross des dunes à Coxyde.
IMAGO/Belga

Keystone-SDA

21.12.2025, 17:27

Le champion du monde néerlandais, qui a pris les devants à mi-course, s'est imposé en solitaire avec sept secondes d'avance sur le Belge Laurens Sweeck, qui a lui conservé la tête de la Coupe du monde. Un autre Belge, Niels Vandeputte, a conplété le podium.

«MVDP» a signé en bord de mer du Nord son quatorzième succès d'affilée en cyclocross. Le Néerlandais n'a plus connu la défaite depuis janvier 2024 à Bénidorm (Espagne), quand il avait été dominé par le Belge Wout Van Aert, absent dimanche à Coxyde.

