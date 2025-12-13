  1. Clients Privés
Cyclisme «La compétition me manque» : van der Poel remonte en selle

ATS

13.12.2025 - 16:49

Le septuple champion du monde de cyclo-cross Mathieu van der Poel, en «manque» après trois mois de pause, reprend la compétition dimanche à Namur. C'est ce qu'a indiqué samedi son équipe Alpecin-Deceuninck.

Keystone-SDA

13.12.2025, 16:49

«La compétition me manque», a confié le Néerlandais de 30 ans, cité dans le communiqué, absent du circuit depuis les championnats du monde de VTT, mi-septembre, où il a pris la 29e place, loin derrière le vainqueur sud-africain Alan Hatherly.

«Depuis le Tour, je n'ai couru que le Renewi Tour (en août, une étape et 2e du général) et deux courses de VTT, alors j'ai hâte de replonger dans le cyclo-cross une semaine plus tôt que l'an dernier», a-t-il noté.

Tour du Benelux. Van der Poel s’impose à Grammont, De Lie prend le lead

Tour du BeneluxVan der Poel s’impose à Grammont, De Lie prend le lead

Son programme en cyclo-cross comporte douze dates, menant jusqu'aux Championnats du monde le 1er février à Hulst, chez lui aux Pays-Bas.

Déjà sacré sept fois, comme le Belge Eric De Vlaeminck, «MVDP» a l'occasion de détenir, seul, le record de titres mondiaux en cas d'un huitième sacre, «pas vraiment un objectif en soi, plutôt la conséquence de (mes) victoires passées», a-t-il tempéré.

Face à Wout Van Aert

«Je m'entraîne en Espagne (...) mais quand je suis en Belgique, je préfère la course à l'entraînement. J'ai sélectionné les courses que je préfère, douze (pour huit l'an passé)», a-t-il poursuivi, à commencer par Namur, quatrième étape de la Coupe du monde de cyclo-cross.

Dans les semaines à venir, il devrait croiser la route à cinq reprises au moins de son traditionnel rival, le Belge Wout Van Aert, une première fois le 20 décembre à Anvers.

Tour de France. «Son état s'est dégradé» - Mathieu Van der Poel contraint à l'abandon !

Tour de France«Son état s'est dégradé» - Mathieu Van der Poel contraint à l'abandon !

«J'espère qu'on pourra offrir un joli show aux fans. Ma condition est pour l'instant un peu moins bonne qu'il y a douze mois mais je me sens déjà de jouer la gagne», pronostique-t-il.

Confirmation (ou pas) dimanche sur le parcours très accidenté de la citadelle de Namur, l'un des plus beaux tracés de la saison.

