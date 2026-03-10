Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté mardi la deuxième étape de Tirreno-Adriatico au terme des 206 kilomètres entre Camaiore et San Gimignano. Il a su dompter la portion de cinq kilomètres de graviers peu avant l'arrivée.

Keystone-SDA ATS

Van der Poel a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée le Mexicain Isaac del Toro (UAE), 2e et nouveau leader de l'épreuve, et l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 3e. «MVDP» a signé sa deuxième victoire de l'année après son succès fin février dans le Circuit Het Nieuwsblad, sa course de rentrée, la 58e de sa carrière, la première dans la «Course des deux mers» depuis cinq ans.

Le Néerlandais qui a survolé la saison de cyclo-cross – invaincu en 13 courses – a répondu à une attaque du Français Julian Alaphilippe dans le secteur de graviers rendu glissant par la pluie. Il est parti ensuite seul avant d'être repris par Del Toro et Pellizzari, qu'il a devancés difficilement dans les ruelles du centre historique de San Gimignano.

Le final a été marqué par plusieurs chutes, dont celle du Néerlandais Thymen Arensman, 2e du général au départ de l'étape et principal atout de l'équipe Ineos.

Engagé sur cette épreuve World Tour, l'Argovien Jan Christen a terminé dans un petit groupe de poursuivants à 57'' de Van der Poel. Il est 22e au classement général, à 1'06 de Del Toro.