  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tirreno-Adriatico Mathieu van der Poel se joue des graviers et s’adjuge la 2e étape

ATS

10.3.2026 - 16:48

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté mardi la deuxième étape de Tirreno-Adriatico au terme des 206 kilomètres entre Camaiore et San Gimignano. Il a su dompter la portion de cinq kilomètres de graviers peu avant l'arrivée.

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:48

Van der Poel a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée le Mexicain Isaac del Toro (UAE), 2e et nouveau leader de l'épreuve, et l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 3e. «MVDP» a signé sa deuxième victoire de l'année après son succès fin février dans le Circuit Het Nieuwsblad, sa course de rentrée, la 58e de sa carrière, la première dans la «Course des deux mers» depuis cinq ans.

Le Néerlandais qui a survolé la saison de cyclo-cross – invaincu en 13 courses – a répondu à une attaque du Français Julian Alaphilippe dans le secteur de graviers rendu glissant par la pluie. Il est parti ensuite seul avant d'être repris par Del Toro et Pellizzari, qu'il a devancés difficilement dans les ruelles du centre historique de San Gimignano.

Le final a été marqué par plusieurs chutes, dont celle du Néerlandais Thymen Arensman, 2e du général au départ de l'étape et principal atout de l'équipe Ineos.

Engagé sur cette épreuve World Tour, l'Argovien Jan Christen a terminé dans un petit groupe de poursuivants à 57'' de Van der Poel. Il est 22e au classement général, à 1'06 de Del Toro.

Les plus lus

Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
«Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!» – L'Iran menace Trump
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !