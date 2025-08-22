Mathieu van der Poel a remporté la 3e étape du Tour du Benelux à Grammont. Au terme des 181,8 km, le Néerlandais a battu son compagnon d'échappée belge Arnaud De Lie, nouveau leader de la course.

Mathieu van der Poel is BACK ⚡️



The Dutchman wins an agonising sprint against Arnaud De Lie in Renewi Tour. pic.twitter.com/jG9GnPvpV3 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 22, 2025

Au sommet du Mur de Grammont, le duo a précédé le Belge Tim Wellens de 12 secondes. Avant les deux dernières étapes, De Lie possède une seconde d'avance sur van der Poel et 21 sur Wellens. Tout reste donc encore possible dans la lutte pour la victoire finale.

Les favoris se sont montrés dans la première ascension du Mur de Grammont. Lancé par Wellens, un groupe de onze coureurs est parti en chasse de l'échappée formée au km 163, avec notamment Van der Poel, De Lie et le français Axel Laurance. Lors de la deuxième ascension du Mur, Tim Wellens a de nouveau attaqué et un trio s'est détaché en tête avec Van der Poel et De Lie dans sa roue à 32 km de la ligne.

En démonstration, le Néerlandais, contraint à l'abandon lors de la 16e étape du Tour de France il y a un mois en raison d'une pneumonie, s'est montré en grande forme sur des routes qu'il maîtrise à la perfection. Personne n'a pu lui contester la victoire.

Samedi, la quatrième étape entre Riemst et Bilzen sera moins vallonnée mais assez piégeuse et usante avec quinze montées non répertoriées. La 20e édition du Tour du Benelux s'achèvera dimanche à Louvain, en Belgique.