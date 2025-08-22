  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour du Benelux Van der Poel s’impose à Grammont, De Lie prend le lead

ATS

22.8.2025 - 17:28

Mathieu van der Poel a remporté la 3e étape du Tour du Benelux à Grammont. Au terme des 181,8 km, le Néerlandais a battu son compagnon d'échappée belge Arnaud De Lie, nouveau leader de la course.

Keystone-SDA

22.08.2025, 17:28

22.08.2025, 18:48

Au sommet du Mur de Grammont, le duo a précédé le Belge Tim Wellens de 12 secondes. Avant les deux dernières étapes, De Lie possède une seconde d'avance sur van der Poel et 21 sur Wellens. Tout reste donc encore possible dans la lutte pour la victoire finale.

Les favoris se sont montrés dans la première ascension du Mur de Grammont. Lancé par Wellens, un groupe de onze coureurs est parti en chasse de l'échappée formée au km 163, avec notamment Van der Poel, De Lie et le français Axel Laurance. Lors de la deuxième ascension du Mur, Tim Wellens a de nouveau attaqué et un trio s'est détaché en tête avec Van der Poel et De Lie dans sa roue à 32 km de la ligne.

En démonstration, le Néerlandais, contraint à l'abandon lors de la 16e étape du Tour de France il y a un mois en raison d'une pneumonie, s'est montré en grande forme sur des routes qu'il maîtrise à la perfection. Personne n'a pu lui contester la victoire.

Samedi, la quatrième étape entre Riemst et Bilzen sera moins vallonnée mais assez piégeuse et usante avec quinze montées non répertoriées. La 20e édition du Tour du Benelux s'achèvera dimanche à Louvain, en Belgique.

Les plus lus

Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
Le coach de l’OM désemparé : «Je n'ai jamais vue une telle bagarre»
L’émouvant témoignage de Paul Bernardoni, ex-gardien d’Yverdon
Un ex-haut conseiller de Donald Trump dans l’oeil du cyclone
La peine de mort requise contre l’ex-président Joseph Kabila