Le Néerlandais Mathieu van der Poel a dominé l'Exact cross de Mol (Belgique), devant le Belge Toon Aerts pour signer vendredi son huitième succès de l'hiver. Les conditions épouvantables ont poussé son rival belge Wout Van Aert à l'abandon.

Van der Poel s’impose à Mol et signe un huitième succès cet hiver. Keystone

Keystone-SDA ATS

Sur un tracé exigeant, couvert de neige et de boue, Mathieu van der Poel vainqueur la veille du traditionnel cyclo-cross du Nouvel An à Baal en Belgique, s'est imposé devant Toon Aerts, relégué à plus d'une minute (+1'23), et l'Espagnol, Felipe Orts (+1'41).

Malgré une chute sans conséquence, le Néerlandais a longtemps été au coude-à-coude avec Wout Van Aert, l'autre spécialiste du cyclo-cross, devant un public belge particulièrement bruyant. Après le cap des 40 minutes de course, Van Aert a chuté à son tour. Il est remonté en selle mais, grimaçant de douleur et visiblement touché à la cheville droite et à la hanche, il a abandonné.