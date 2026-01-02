  1. Clients Privés
Cyclo-cross Van der Poel vainqueur à Mol, Van Aert abandonne

ATS

2.1.2026 - 17:32

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a dominé l'Exact cross de Mol (Belgique), devant le Belge Toon Aerts pour signer vendredi son huitième succès de l'hiver. Les conditions épouvantables ont poussé son rival belge Wout Van Aert à l'abandon.

Van der Poel s’impose à Mol et signe un huitième succès cet hiver.
Van der Poel s’impose à Mol et signe un huitième succès cet hiver.
Keystone

Keystone-SDA

02.01.2026, 17:32

Sur un tracé exigeant, couvert de neige et de boue, Mathieu van der Poel vainqueur la veille du traditionnel cyclo-cross du Nouvel An à Baal en Belgique, s'est imposé devant Toon Aerts, relégué à plus d'une minute (+1'23), et l'Espagnol, Felipe Orts (+1'41).

Malgré une chute sans conséquence, le Néerlandais a longtemps été au coude-à-coude avec Wout Van Aert, l'autre spécialiste du cyclo-cross, devant un public belge particulièrement bruyant. Après le cap des 40 minutes de course, Van Aert a chuté à son tour. Il est remonté en selle mais, grimaçant de douleur et visiblement touché à la cheville droite et à la hanche, il a abandonné.

