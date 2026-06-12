Rescapé d'une échappée fleuve, le Belge Maxim Van Gils a remporté la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes vendredi à Crest-Voland. Paul Seixas a lui repris du temps à tous les favoris sauf Isaac del Toro.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Van Gils s'impose à Crest-Voland. ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Le coureur de l'équipe Red Bull Bora faisait partie d'un groupe énorme de presque 60 coureurs qui ont fait la course en tête lors de ce premier volet du triptyque alpestre qui clôt la 78e édition de l'ex-Dauphiné.

Il s'est imposé au sprint devant le Norvégien Tobias Hall Johannessen et son coéquipier australien Luke Tuckwell qui ravit le maillot jaune de leader au Français Alex Baudin.

Dans le peloton des favoris, Paul Seixas est passé à l'attaque dans la montée finale et seuls Matteo Jorgenson, pendant un temps, et le Mexicain Isaac del Toro ont réussi à le suivre.

L'Américain a fini par craquer laissant Seixas et Del Toro, le lieutenant de Tadej Pogacar sur le Tour de France, partir seuls et franchir la ligne avec une quinzaine de secondes d'avance sur Jorgenson, suivi de près par l'Espagnol Juan Ayuso.