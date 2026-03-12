Kevin Vauqelin a fait part de sa colère mercredi à l’issue de la 4e étape de Paris-Nice, durant laquelle le Français a enchaîné les mésaventures. Il a notamment accusé un coureur de l’avoir «poussé dans le champ».

🇫🇷 Kevin Vauquelin prend la 6e place au sommet. Le porteur du maillot blanc @hautsdeseinefr du meilleur jeune pointe désormais au 4e rang du classement général.



Rédaction blue Sport (nl) Nicolas Larchevêque

Disputée dans des conditions climatiques dantesques, la 4e étape de Paris-Nice a fait des dégâts au sein du peloton. Deuxième du général avant le départ, Kevin Vauquelin a été l’un des grands perdants du jour, lui qui se retrouve désormais cinquième, à 3’39’’ du maillot jaune Jonas Vingegaard.

A l’arrivée, le coureur français d’Ineos Grenadiers n’a pas caché sa frustration et a notamment lancé sa serviette de rage au moment de regagner le bus d’équipe. Le Normand de 24 ans a été pris dans une bordure (une cassure du peloton) dès les premiers kilomètres et a dû batailler seul pour revenir, sa formation privilégiant d’aider son autre leader, le Britannique Oscar Onley.

«Imagine, un coureur te pousse...»

En fin de journée, Vauquelin s’est alors manifesté sur son compte Instagram en publiant un message énigmatique, accusant même un adversaire de l’équipe Soudal Quick-Step de l’avoir bousculé. «Imagine, tu es première ligne et un coureur te pousse dans le champ et tu te retrouves dernier du peloton car ça bordure directement. Non je rigole, mais imagine quand même (un mec de Soudal)», a écrit celui qui avait terminé deuxième du Tour de Suisse et septième du Tour de France en 2025.

Malgré ses déboires du jour, ce dernier est parvenu à combler son retard et à terminer à la 6e place, avec plus de trois minutes de retard sur la vainqueur Vingegaard.