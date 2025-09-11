  1. Clients Privés
Eurobasket Vent de fraîcheur sur la Baltique en demi-finales

ATS

11.9.2025 - 17:25

Le tenant du titre slovène écarté, les favoris serbes et français oubliés, c'est un vent de renouveau qui souffle sur l'Euro messieurs à Riga. L'Allemagne et la Grèce, favoris pour rejoindre la finale, devront se défaire des accrocheurs Finlandais et Turcs.

L’Allemagne et la Grèce face à la surprise finlandaise et turque.
L’Allemagne et la Grèce face à la surprise finlandaise et turque.
AP

Keystone-SDA

11.09.2025, 17:25

Le premier duel des demi-finales opposera deux nations du Nord de l'Europe à 16h00. Et en Lettonie, c'est la Mannschaft qui sera favorite. Championne du monde en titre et invaincue dans le tournoi, l'Allemagne pourra compter sur ses joueurs NBA Dennis Schröder (Sacramento Kings) et Franz Wagner (Orlando Magic) qui tournent respectivement à 20 et 21 points de moyenne.

Avec son collectif dense, elle a écarté la Slovénie de Luka Doncic en quarts 99-91 malgré les 39 points de la star slovène. L'Allemagne court après son deuxième titre européen après celui de 1995.

En face, la Finlande vit elle une première historique avec cette toute première qualification en demi-finale après sa victoire contre la Géorgie 93-79. Lancée sur une dynamique euphorique et avec son intérieur des Utah Jazz Lauri Markkanen en feu (24,7 points de moyenne), les Finlandais joueront le tout pour le tout.

Les Allemands avaient muselé les Finlandais en poules (91-61), un précédent qui pourrait peser, mais «la meute» nordique jouera cette fois plus libérée. Au pire, elle jouera la médaille de bronze.

Grèce-Turquie: renaissance méditerranéenne

Le second duel promet d'être chaud entre deux voisins méditerranéens à 20h00. Il est en tout cas, sur le papier, plus serré. Légèrement favorite, la Grèce, emmenée par la star de NBA Giannis Antetokounmpo (29.8 points et 9 rebonds de moyenne), retrouve le dernier carré après 16 ans d'attente (bronze en 2009). Elle vise un troisième titre continental après les campagnes de 1987 et 2005.

En face, la Turquie revient en demi-finale pour la première fois depuis 2001, portée elle aussi par un joueur NBA, Alperen Sengun, étincelant à l'image de son triple double contre la Pologne en quart. Deux équipes au style opposé – puissance grecque contre vivacité turque – avec en match dans le match l'expérience d'Antetokounmpo (30 ans) contre la fougue de Sengun (23 ans).

