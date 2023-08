Tout va bien pour Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder aux Européens de Vienne. Le duo suisse s'est qualifié pour les quarts de finale. Trois autres paires helvétiques sont aussi encore en course.

Tout va bien pour Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder en Autriche. KEYSTONE

Titrées en 2020, Vergé-Dépré/Mäder ont battu en trois sets les Ukrainiennes Davidova/Baieva. Au prochain tour, elles se mesureront aux Lituaniennes Monika Paulikiene/Aine Raupelyte, avec a priori de bonnes chances de succès.

Tanja Hüberli/Nina Brunner, têtes de série no 1, ainsi que le duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sont encore en lice, mais elles ne joueront que vendredi soir. Côté masculin, Quentin Métral et Yves Haussener ont rejoint les 16es de finale, où ils affronteront les frères espagnols Javier et Alejandro Huerta.

ck, ats