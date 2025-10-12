La Française Tya Zebrowski a décroché à seulement 14 ans sa place pour participer au Championship Tour (CT) en 2026, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération française de surf, devenant ainsi la plus jeune surfeuse de l'histoire à accéder à l'élite.

Agence France-Presse Clara Francey

La surfeuse, fille du snowboarder olympique Gary Zebrowski, a passé samedi le premier tour de la dernière étape des Challenger Series - la 2e division - à Saquarema (Brésil) et comptabilise assez de points pour s'assurer d'être dans le top 7 au classement, synonyme de promotion.

«Je ne sais pas quoi dire ! Je suis super contente ! Je ne savais pas ce matin qu'en passant ma série du premier tour j'allais décrocher ma qualification. C'est ma copine Kiara (Goold), qui était avec moi dans cette série, qui me l'a dit», a déclaré Tya Zebrowski, citée dans un communiqué de la Fédération française de surf.

Licenciée à Hossegor mais résidant une bonne partie de l'année près de la vague olympique de Teahupo'o à Tahiti, qu'elle surfe depuis ses 8 ans, Zebrowski occupe actuellement la première place du classement général des Challenger Series, un exploit inédit à son âge.

Cette saison, elle a réalisé plusieurs podiums dans cette antichambre de l'élite et même remporté une victoire d'étape à Ericeira, au Portugal, en octobre. Elle est entraînée par Joan Duru, quart de finaliste des derniers JO.