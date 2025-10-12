  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Surf Une Française se qualifie pour le tour pro à... 14 ans !

Clara Francey

12.10.2025

La Française Tya Zebrowski a décroché à seulement 14 ans sa place pour participer au Championship Tour (CT) en 2026, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération française de surf, devenant ainsi la plus jeune surfeuse de l'histoire à accéder à l'élite.

Agence France-Presse

12.10.2025, 10:32

12.10.2025, 10:40

La surfeuse, fille du snowboarder olympique Gary Zebrowski, a passé samedi le premier tour de la dernière étape des Challenger Series - la 2e division - à Saquarema (Brésil) et comptabilise assez de points pour s'assurer d'être dans le top 7 au classement, synonyme de promotion.

«Je ne sais pas quoi dire ! Je suis super contente ! Je ne savais pas ce matin qu'en passant ma série du premier tour j'allais décrocher ma qualification. C'est ma copine Kiara (Goold), qui était avec moi dans cette série, qui me l'a dit», a déclaré Tya Zebrowski, citée dans un communiqué de la Fédération française de surf.

Licenciée à Hossegor mais résidant une bonne partie de l'année près de la vague olympique de Teahupo'o à Tahiti, qu'elle surfe depuis ses 8 ans, Zebrowski occupe actuellement la première place du classement général des Challenger Series, un exploit inédit à son âge.

Cette saison, elle a réalisé plusieurs podiums dans cette antichambre de l'élite et même remporté une victoire d'étape à Ericeira, au Portugal, en octobre. Elle est entraînée par Joan Duru, quart de finaliste des derniers JO.

Les plus lus

Un gang de braqueurs sévissant en Suisse se fait pincer en Italie
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma
Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS
«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours
Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé
Décès de Diane Keaton: ces cinq films qui ont marqué sa carrière