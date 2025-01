Le Critérium du Dauphiné offre à Tadej Pogacar une occasion de prendre sa revanche sur Jonas Vingegaard dans la côte de Domancy en juin prochain. Il avait été assommé à cet endroit par le Danois sur le Tour de France en 2023

Le Critérium du Dauphiné offre à Tadej Pogacar une occasion de prendre sa revanche sur Jonas Vingegaard. ats

Traditionnelle répétition générale avant le Tour, le Dauphiné, dont le parcours 2025 a été présenté mercredi à Lyon, est bien parti pour accueillir un plateau royal du 8 au 15 juin. Vingegaard, vainqueur de l'édition 2023, a déjà indiqué qu'il serait de retour, tout comme Remco Evenepoel, qui soigne actuellement ses blessures après un accident à l'entraînement.

Et les organisateurs d'ASO espèrent aussi pouvoir compter sur Pogacar, dont ce serait la deuxième participation après sa quatrième place en 2020. Les signaux envoyés par son équipe UAE vont clairement dans ce sens et le Slovène ne devrait donc pas prendre part au Tour d'Italie en mai.

Plateau d'exception

Avec Pogacar, Vingegaard et Evenepoel, le Dauphiné aurait tout simplement les trois premiers du dernier Tour de France, dans cet ordre, au départ. «Si ça reste en l'état, il y aura longtemps qu'on n'a pas eu un plateau comme ça», se félicite Gilles Maignan, le directeur de la course.

D'autant que les deux coureurs français les plus emblématiques en activité devraient également être de la partie avec Julian Alaphilippe, dont la nouvelle équipe suisse Tudor a été invitée, et Romain Bardet. Celui-ci a prévu de disputer la dernière course de sa carrière lors de ce Dauphiné dont la 3e étape partira opportunément de Brioude, sa ville natale.

La 77e édition du Critérium s'élancera de Domérat, dans la périphérie de Montluçon, où Alaphilippe a poussé ses premiers coups de pédale enfant. Après trois premières étapes allant crescendo dans la difficulté, le premier temps fort pour le classement général aura lieu le mercredi avec un chrono court (17,7 km) mais comprenant «un pétard de 1,5 km à 9% de moyenne», prévient Maignan.

Comme d'habitude, le verdict sera délivré lors des trois dernières étapes compactes (un peu plus de 130 km à chaque fois) mais assez vertigineuses dans les Alpes. Avec, en point d'orgue, une étape reine terrible le samedi au départ de Grand-Aigueblanche.

Au menu ce jour-là: trois cols hors catégorie: la Madeleine, la Croix-de-Fer et la montée finale vers la station de Valmenier 1800, en empruntant le début du col du Télégraphe, pour un total de 4700 mètres de dénivellation en seulement 132 kilomètres.

Les choses pourraient encore bouger le lendemain avec l'arrivée finale sur le Plateau du Mont-Cenis. Mais auparavant on aura déjà l'étape du vendredi qui intrigue beaucoup puisqu'elle se terminera à Combloux après l'ascension de la côte de Domancy dans laquelle Vingegaard avait assommé le Tour de France 2023 en collant 1'38 à Pogacar dans un chrono ébouriffant.

